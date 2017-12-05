Хлопця у Запоріжжі зловмисники затягнули до гаража та побили

Запорізькі патрульні затримали підозрюваних в розбійному нападі, які зачинили постраждалого в гаражі та вимагали гроші.

Під час оформлення адміністративних матеріалів о 16:40 годині на вулиці Олександра Говорухи до патрульних звернувся перехожий та пояснив, що бачив як невідомі чоловіки затягнули хлопця до гаража і зараз його б'ють.

На місці, що вказав заявник, патрульний екіпаж виявив трьох чоловіків які мали на руках та зовнішніх речах сліди крові, позаду знаходився 18-річний молодик зі слідами побиття.

Патрульним поліцейським він пояснив, що троє невідомих біля кафе під приводом з'ясування обставин завели його боксів та нанісши декілька ударів в тулуб та обличчя забрали 400 гривень (дві купюри по 200 грн.). Постраждалий одразу вказав на чоловіків, які стояли поруч.

Під час поверхневої перевірки в підозрюваних виявили грошові кошти заявника. На місце викликали швидку допомогу, яка надалі госпіталізувала постраждалого до міської лікарні. На місце події викликали слідчу групу, учасників подій доставили до Комунарського відділку поліції.

За матеріалами Патрульної поліції Запоріжжя