У Запоріжжі чоловіки спробували вкрасти труби прямо із під'їзду

У Запоріжжі чоловіки спробували вкрасти труби прямо із під'їзду

22:30 05.12.2017
У Запоріжжі чоловіки спробували вкрасти труби прямо із під'їзду

Екіпажеві, який патрулює в Вознесенівському районі надійшов виклик інформаційного характеру про те, що невідомий чоловік в автомобіль Mercedes-Vito складає металеві труби, які виносить із під'їзду багатоповерхівки.

Прибувши за вказаною адресою патрульні виявили вищезазначений автомобіль, в який громадянин складав металеві труби.

Чоловік пояснив, що його малознайомий попросив за грошову винагороду завантажити та перевезти на іншу адресу, начебто його металеві труби. Встановивши контакт із головою ОСББ даного будинку, патрульні з'ясували, що металеві труби перебували між другим та третім поверхом, які там знаходились після заміни системи водопостачання, та є комунальною власністю.
Встановивши контакт з ініціатором крадіжки патрульні обох громадян доставили до Вознесенівського відділку поліції для подальшого з'ясування
усіх обставин та причетності до крадіжки.

За матеріалами Патрульної поліції Запоріжжя

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