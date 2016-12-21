Водій потрапив до лікарні після того як протаранив машиною відбійник. ВІДЕО

Водій потрапив до лікарні після того як протаранив машиною відбійник. ВІДЕО

19:45 21.12.2016

Сталася автопригода ввечері у Києві на вулиці Щусева. Тут на перший погляд з незрозумілих причин водій Форда втратив контроль над машиною і влетів у відбійник.

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