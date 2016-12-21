В Умані напали на синагогу. ВІДЕО

В Умані Черкаської області невідомі увірвались вночі до синагоги, облили там усе червоною фарбою та закидали шматками свинини. Окрім того підкинули у святиню свинячу голову із намальованою свастикою. Після цього хулігани втекли. В Генпрокуратурі відреагували миттєво, по даному факту уже відкрили кримінальне провадження.

Телеканал ЧП.INFO