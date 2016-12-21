У Дніпрі водій збив дитину і намагався від неї відкупитися. ВІДЕО
У Дніпрі водій збив дитину і намагався від неї відкупитися. ВІДЕО
У Дніпрі водій на «Mitsubishi» збив 13-річну дівчинку. Після цього вийшов з машини і намагався її заспокоїти. Навіть запропонував 600 гривень, аби вона не телефонувала в поліцію. Але здійснити таку оборудку і залякати школярку йому не вдалось. Його затримали небайдужі перехожі.
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