У Дніпрі водій збив дитину і намагався від неї відкупитися. ВІДЕО

У Дніпрі водій на «Mitsubishi» збив 13-річну дівчинку. Після цього вийшов з машини і намагався її заспокоїти. Навіть запропонував 600 гривень, аби вона не телефонувала в поліцію. Але здійснити таку оборудку і залякати школярку йому не вдалось. Його затримали небайдужі перехожі.

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