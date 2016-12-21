У Коростені Житомирської області вбили таксиста. ВІДЕО

В поліції з’ясували, що злочинці під виглядом пасажирів викликали таксі, коли виїхали за місто напали на водія. А вже наступного дня там знайшли його тіло – понівечене від порізів. У поліції вже затримали підозрюваних у злочині.

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