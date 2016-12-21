У Києві поліцейські ганялися за порушниками. ВІДЕО
У Києві поліцейські ганялися за порушниками. ВІДЕО
Подія зібрала навколо себе кілька машин патрульних. Почалося все приблизно о п’ятій вечора…
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