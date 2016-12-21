Луценко назвав версії трагедії у Княжичах. ВІДЕО
Луценко назвав версії трагедії у Княжичах. ВІДЕО
Генеральний прокурор розповів, - все почалося з небезпечної банди розбійників. Аби зловити злочинців Національна поліція організувала засідку у селі Княжичі. Форс-мажора ніхто не очікував. Утім двох розвідників взяли у заручники. Звільняти їх приїхав спецпідрозділ КОРД. Такий усний наказ дав начальник столичного карного розшуку. Саме через це маємо п'ять загиблих правоохоронців від куль своїх. Крім того, трагедії могло б і не бути, якби машина поліції охорони була оснащена проблисковими маячками, - заявляє Генпрокурор.
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