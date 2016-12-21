Голову ЦВК Охендовського суд відпустив під особисте зобов’язання. ВІДЕО
Голову ЦВК Охендовського суд відпустив під особисте зобов’язання. ВІДЕО
Підозрюваний у корупції, голова ЦВК Михайло Охендовський заявляє – справу проти нього сфабриковано. І він доведе це в законному порядку. Каже, аби підозри, які закидають йому в НАБУ насправді мали місце, він би не стояв в залі суду, а був би вже далеко за межами України. Очевидно, слова обвинуваченого були переконливими. Наприкінці судового засідання Михайла Охендовського відпустили під особисте зобов’язання.
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