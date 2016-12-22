Стала відома доля сестричок, яких мати лишила самих на 3 дні. ВІДЕО

Жінка пояснює причину такого вчинку просто – у її подруги з сусіднього міста Костянтинівка був день народження. Відмічали, певно, з розмахом та не без алкоголю, бо ж як ще жінка могла забутися про своїх дітей. Цей випадок міг би закінчитися теж трагічно, та на щастя дівчаток врятувала людська небайдужість.

Телеканал ЧП.INFO