Стала відома доля сестричок, яких мати лишила самих на 3 дні. ВІДЕО
Стала відома доля сестричок, яких мати лишила самих на 3 дні. ВІДЕО
Жінка пояснює причину такого вчинку просто – у її подруги з сусіднього міста Костянтинівка був день народження. Відмічали, певно, з розмахом та не без алкоголю, бо ж як ще жінка могла забутися про своїх дітей. Цей випадок міг би закінчитися теж трагічно, та на щастя дівчаток врятувала людська небайдужість.
|
22.12.2016 | 09:44
|
22.12.2016 | 06:30
|
21.12.2016 | 23:15
|
21.12.2016 | 22:45
|
21.12.2016 | 22:15
|
21.12.2016 | 21:45
|
21.12.2016 | 21:15
|
21.12.2016 | 20:45
|
21.12.2016 | 20:15
|
21.12.2016 | 19:45
|
21.12.2016 | 15:20
|
21.12.2016 | 13:30
|
21.12.2016 | 12:20
|
21.12.2016 | 09:42
|
21.12.2016 | 09:20
|
20.12.2016 | 23:15
-
- 1 з 671
- ››