У Дніпрі фахівці ДСНС врятували лебедя з крижаної пастки. ВІДЕО
У Дніпрі фахівці ДСНС врятували лебедя з крижаної пастки. ВІДЕО
Фахівці Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області провели рятувальну операцію лебедя, який не полетів вчасно в теплі краї через травму крила.
Лебідь знаходився на відстані 40 метрів від берега на озері Шпакове в Амур-Нижньодніпровскому районі міста Дніпро.
Аби врятувати життя бідолашному, було залучено водолазів аварійно-рятувальної частини на водних об’єктах ГУ ДСНС у Дніпропетровській області. Рятувальники у захисних костюмах та за допомогою мотузки витягли лебедя на берег, де передали волонтерам від організації притулок-реабілітаційний центр для тварин "Друг". Пізніше птаха оглянули ветеринари, які встановили, що в нього пошкоджено крило через вогнепальне поранення. Подальшою долею лебедя будуть опікуватись небайдужі волонтери.
Завдяки людській небайдужості врятований птах не замерз в крижаній пастці.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області
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