У Дніпрі фахівці ДСНС врятували лебедя з крижаної пастки. ВІДЕО

Фахівці Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області провели рятувальну операцію лебедя, який не полетів вчасно в теплі краї через травму крила.

Лебідь знаходився на відстані 40 метрів від берега на озері Шпакове в Амур-Нижньодніпровскому районі міста Дніпро.

Аби врятувати життя бідолашному, було залучено водолазів аварійно-рятувальної частини на водних об’єктах ГУ ДСНС у Дніпропетровській області. Рятувальники у захисних костюмах та за допомогою мотузки витягли лебедя на берег, де передали волонтерам від організації притулок-реабілітаційний центр для тварин "Друг". Пізніше птаха оглянули ветеринари, які встановили, що в нього пошкоджено крило через вогнепальне поранення. Подальшою долею лебедя будуть опікуватись небайдужі волонтери.

Завдяки людській небайдужості врятований птах не замерз в крижаній пастці.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області