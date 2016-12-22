На Одещині поліцейські затримали зухвалого вуличного грабіжника. ВІДЕО

На Одещині поліцейські затримали зухвалого вуличного грабіжника. ВІДЕО

16:20 22.12.2016

До чергової частини Южненського відділу поліції надійшла заява мешканки м. Южного. Жінка просила вжити заходів до невідомого чоловіка, який шляхом ривка заволодів її майном.

Під час відпрацювання заяви працівники поліції Лиманського району Одеської області встановили причетність до скоєння даного кримінального правопорушення 21-річного мешканця м. Одеси. У ході проведення першочергових слідчих дій у правопорушника було вилучено два мобільних телефони, якими він незаконно заволодів. Сума збитку склала більше 15 тисяч гривень.

За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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