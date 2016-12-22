У Краматорську прокурорів-хабарників запроторили за грати. ВІДЕО

Ізюмський міськрайонний суд Харківської області визнав винними колишнього прокурора Краматорська та його заступника, які вимагали 100 тисяч гривень хабара за непроведення перевірок господарської діяльності підприємців.

Співробітники СБ України спільно з прокуратурою затримали здирників у минулому році «на гарячому» під час одержання однієї з частин неправомірної вигоди.

Зловмисникам призначено покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

За матеріалами прес-центру СБУ