В Одесі більше не працює підпільний покер-клуб. ВІДЕО

Працівники Управління захисту економіки в Одеській області припинили незаконну діяльність підпільного грального закладу, що функціонував у приміщені одного з розважальних закладів м.Одеси.

В рамках досудового розслідування правоохоронці отримали ухвалу слідчого судді суду м. Одеси на проведення санкціонованого обшуку в нежитловому приміщенні, що розташованого по вул. Ак.Вільямса.

Під час проведення заходу припинено незаконну діяльність підпільного грального закладу, який функціонував в одному з розважальних закладів, де окрім кімнати з «покер-клубом» знаходився ресторан та зал для гри у більярд. В потаємному приміщенні чоловіки проводили комерційні турніри з гри у карточні азартні ігри, всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

В ході проведення санкціонованого обшуку працівники поліції вилучили: 3 гральних стола для гри в покер, 1500 гральних фішок, 8 колод карт, за допомогою яких здійснювалась протиправна діяльність. Також, на гральному столі у спеціальному сейфі виявлені та вилучені здобуті злочинним шляхом грошові кошти у сумі 1900 гривень та 200 доларів США та чорнові записи.

«Згідно із чинним законодавством, подібна діяльність карається штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання», - зазначив начальник Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України Олексій Семенцов.

Триває досудове слідство.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області