У Києві водій БМВ спровокував масову аварію. ВІДЕО
У Києві водій БМВ спровокував масову аварію. ВІДЕО
Сталося все ввечері, і учасниками автопригоди стали одразу три машини. Усі іномарки. БМВ, РЕНО та Тойота. Найбільше в ДТП якраз понівечило БМВ та РЕНО.
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