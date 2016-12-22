В Києві знову хотіли знести кіоски. ВІДЕО
В Києві знову хотіли знести кіоски. ВІДЕО
Місце біля метро політехнічний інститут вже перетворилося на своєрідне поле бою між підприємцями та міською владою.
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