У Львові «на гарячому» затримали квартирних крадіїв. ВІДЕО
У Львові «на гарячому» затримали квартирних крадіїв. ВІДЕО
Все почалося з виклику. Перелякані господарі квартири по вулиці Хоткевича розповіли, - невідомі розбили вікно і залізли до їх оселі. Через лічені хвилини поліцейські на місці, чекають на підкріплення. Тим часом, злочинці ще у квартирі. Аж раптом вони вистрибують через вікно і тікають у різні боки. Один з полісменів, не довго думаючи, почав бігти за крадієм.
І не лише це… Також в «Огляді надзвичайних подій»:
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