Екс-прокурора м. Краматорськ посадили на 8 років. ВІДЕО

Судили їх на Харківщині, а от свої діяння вони звершували здебільшого у Краматорську. Тепер ми можемо вільно назвати їхні імена. Це екс-прокурор Краматорська Андрій Сухинін, його заступник Роман Гапеєв та колишній начальник сектору Державної служби боротьби з економічною злочинністю - Віталій Яремка.

І не лише це. Також в огляді хабар.news дивіться:

Водій з Кіровоградщини хотів відбутися хабарем.

30 000 доларів хабара бізнесмени обіцяли працівнику прокуратури.

Двоє поліцейських «погоріли» на хабарі.

Телеканал ЧП.INFO