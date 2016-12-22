Екс-прокурора м. Краматорськ посадили на 8 років. ВІДЕО
Екс-прокурора м. Краматорськ посадили на 8 років. ВІДЕО
Судили їх на Харківщині, а от свої діяння вони звершували здебільшого у Краматорську. Тепер ми можемо вільно назвати їхні імена. Це екс-прокурор Краматорська Андрій Сухинін, його заступник Роман Гапеєв та колишній начальник сектору Державної служби боротьби з економічною злочинністю - Віталій Яремка.
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