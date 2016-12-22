Правозахисники розповіли о проблемах кримчан. ВІДЕО

Те, що Крим все ж таки український не слід забувати не тільки міжнародній спільноті, а і нам. Зазначають правозахисники. Тож розповіли, з якими проблемами зіштовхуються вимушені переселенці, які продовжують покидати окупований півострів….

Телеканал ЧП.INFO