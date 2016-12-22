У Луцьку суд виніс вирок дівчині, яка замордувала кошеня. ВІДЕО

У Луцьку суд виніс вирок дівчині, яка замордувала кошеня. ВІДЕО

22:45 22.12.2016

У Луцьку довели – смерть кошеняти не зійде з рук двом студентам. Стало відомо, що 18-ти річна Лубов Торопіна отримала два роки позбавлення волі умовно.

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