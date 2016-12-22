Таджиків хочуть видворити з України попри загрозу їхньому життю. ВІДЕО
Таджиків хочуть видворити з України попри загрозу їхньому життю. ВІДЕО
Державна міграційна служба України відмовила у надані статуса біженця громадянину Таджикистана Аміру Абдусамаду. Його в будь-який момент можуть попросити виїхати з України. Він пояснював, що входить у так звану «Групу 24». Вона заборонена у Таджикистані, оскільки, учасники виступають проти влади і тому його можуть посадити у в’язницю або і вбити. Однак, в міграційній службі відкинули такі пояснення.
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