Таджиків хочуть видворити з України попри загрозу їхньому життю. ВІДЕО

Державна міграційна служба України відмовила у надані статуса біженця громадянину Таджикистана Аміру Абдусамаду. Його в будь-який момент можуть попросити виїхати з України. Він пояснював, що входить у так звану «Групу 24». Вона заборонена у Таджикистані, оскільки, учасники виступають проти влади і тому його можуть посадити у в’язницю або і вбити. Однак, в міграційній службі відкинули такі пояснення.

Телеканал ЧП.INFO