Патрульні стріляли у чоловіка, який забарикадувався у власній квартирі. ВІДЕО
Патрульні стріляли у чоловіка, який забарикадувався у власній квартирі. ВІДЕО
Чоловік забарикадувався у своїй квартирі і погрожував, що у повітря злетить весь будинок, бо він має гранату і має намір її підірвати. Як діяли у цій ситуації поліцейські – дізнайтесь.
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