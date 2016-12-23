У Львові патрульні оперативно затримали кривдника 23-річної дівчини. ВІДЕО

Ввечері 23-річна дівчина поверталася додому по вулиці Айвазовського у Львові. В якийсь момент вона відчула, як позаду невідома особа закрила їй рот і намагається повалити на землю та вирвати сумку. Громадянка впала разом із невідомим на землю. При цьому вона запам‘ятала, що в результаті падіння зловмисник розбив голову.

Сумку дівчині вдалося відстояти. Вона вибігла на дорогу і наштовхнулася на наряд патрульної поліції. Потерпіла розповіла поліцейським, що запам‘ятала шапку нападника, а також повідомила про його ушкодження голови. Правоохоронці посадили дівчину в службовий автомобіль і почали пошуки нападника.

Біля одного із магазинів поліцейські виявили хлопця з травмованою головою, якому в цей момент надавали допомогу невідомі чоловіки. Шапка у хлопця була така ж, як у розшукуваного грабіжника.

Виявилося, що хлопець – неповнолітній, йому 14 років. Він плутався у своїх поясненнях щодо того, де отримав ушкодження. Згодом хлопець таки розповів, як нападав на дівчину. При цьому підліток пояснив, що його намовили старші друзі, а він просто хотів її налякати.

Потерпіла упізнала нападника. На місце окрім слідчо-оперативної групи викликали і маму юнака. Для підозрюваного викликали швидку допомогу, яка забрала його до лікарні.

Потерпіла написала заяву у Франківському відділі поліції м. Львова. За цим фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 15 (Замах на злочин), ч.1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за вчинення такого злочину – позбавлення волі на строк до 4 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області