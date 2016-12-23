В Києві «Mercedes» вилетів на кіоск. ВІДЕО

В Києві на перехресті вулиці Драйзера та Маяковського «Mercedes» збив металеву огорожу, пролетів не менше 20 метрів і приземлився прямо на кіоск між підземними переходами. В результаті аварії ніхто не постраждав.

Телеканал ЧП.INFO