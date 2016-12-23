П’ятьох дітей бойовики обіцяють звільнити з полону ще до Нового року. ВІДЕО

Із моменту затримання – початку вересня цього року, й до нині - діти перебувають у полоні бойовиків. В Україні для визволення хлопців намагалися зробити все можливе. Досі безрезультатно. Втім, світло в кінці тунелю пролилося останніми днями. На своїй сторінці у Фейсбук представниця України у гуманітарній підгрупі на Мінських переговорах ‎Ірина Геращенко повідомила – дітей можуть відпустити вже до Нового року.

Телеканал ЧП.INFO