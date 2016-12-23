В Івано-Франківську за одну ніч водія затримали двічі. ВІДЕО

Здивував поліцейських своєю чи то нахабністю, чи недолугістю водій із Івано-Франківська. Спочатку історія розвивалася традиційно – чоловіки випивали та вели голосну бесіду. Причому робили це прямо біля автомобіля. Тож патрульним в око впали одразу. Та чоловіки своєю поведінкою нічого не порушували, тож поліцейські й не стали їх турбувати. Все змінилося, коли один із гультяїв сів у авто.

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Телеканал ЧП.INFO