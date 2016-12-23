В Івано-Франківську за одну ніч водія затримали двічі. ВІДЕО
В Івано-Франківську за одну ніч водія затримали двічі. ВІДЕО
Здивував поліцейських своєю чи то нахабністю, чи недолугістю водій із Івано-Франківська. Спочатку історія розвивалася традиційно – чоловіки випивали та вели голосну бесіду. Причому робили це прямо біля автомобіля. Тож патрульним в око впали одразу. Та чоловіки своєю поведінкою нічого не порушували, тож поліцейські й не стали їх турбувати. Все змінилося, коли один із гультяїв сів у авто.
Крім того в огляді дивіться ще про таке.
У Києві водій Daewoo зіткнувся із Chevrolet.
Іномарка врізалася у житловий будинок.
Водій мікроавтобуса Mercedes зніс дерево та в`їхав у мийку.
|
24.12.2016 | 16:00
|
24.12.2016 | 01:00
|
23.12.2016 | 23:15
|
23.12.2016 | 22:45
|
23.12.2016 | 22:30
|
23.12.2016 | 22:15
|
23.12.2016 | 21:45
|
23.12.2016 | 21:15
|
23.12.2016 | 20:45
|
23.12.2016 | 20:15
|
23.12.2016 | 19:45
|
23.12.2016 | 17:30
|
23.12.2016 | 14:20
|
23.12.2016 | 07:40
|
22.12.2016 | 23:15
|
22.12.2016 | 22:45
-
- 1 з 672
- ››