В Одеській області чоловік вбив свого вітчима. ВІДЕО

Все відбулося на кухні. Події розвивалися наступним чином – господар будинку разом із своїм пасинком розпивали спиртне…

І не лише це в огляді надзвичайних подій, а ще:

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Телеканал ЧП.INFO