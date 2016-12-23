Невідомі зрівняли з землею столичний радіоринок на Харківському масиві. ВІДЕО

Чергові зруйновані торгові місця. Ринок із кіосків на Харківському масиві зрівняли з землею. Все сталося близько сьомої ранку. Вже до приїзду репортерів Магнолії ТВ – від МАФІВ залишилася тільки купа брухту.

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