Невідомі зрівняли з землею столичний радіоринок на Харківському масиві. ВІДЕО
Невідомі зрівняли з землею столичний радіоринок на Харківському масиві. ВІДЕО
Чергові зруйновані торгові місця. Ринок із кіосків на Харківському масиві зрівняли з землею. Все сталося близько сьомої ранку. Вже до приїзду репортерів Магнолії ТВ – від МАФІВ залишилася тільки купа брухту.
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