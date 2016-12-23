Соціологи дослідили, як українці оцінюють реформу поліції. ВІДЕО

Реформу поліції на старті підтримували набагато більше людей. Зараз українці вважають її менш ефективною, - кажуть соціологи. Хоча, те що порядку в Україні стало більше – думають 38% людей, минулого року ця цифра була 27%.

Телеканал ЧП.INFO