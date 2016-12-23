В Одесі суддя заявив у поліцію через напад активістів. ВІДЕО

У Приморському районному суді Одеси під час слухання у справі про напад на одну з українських співачок погрожували судді Анатолію Дерусу. Після усіх вислуханих прокльонів він звернувся до лікаря, а потім і заяву написав до Національної поліції України. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Поки з’ясовують усі подробиці.

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