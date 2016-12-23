Важкохворого чоловіка звільнили з під варти після втручання правозахисників. ВІДЕО

Апеляційний суд Черкаської області змінив міру запобіжного заходу для Миколи Бабічева з тримання під вартою на звільнення під заставу. Чоловіка підозрюють у вимаганні. Однак, його адвокати відкидають звинувачення і запевняють, що чоловіка незаконно затримали. Більше того одразу після того, як він переніс операцію, доставили до суду. Спочатку підозрюваному обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Але все змінилось після того, як за справу взялись експерти Харківської правозахисної групи. Апеляційний суд таки скасував рішення суду першої інстанції і постановив відпустити Миколу Бабічева під заставу у 128 тисячі гривень.

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