В Україні розпочався масштабний рейд по гральних закладах. ВІДЕО
В Україні розпочався масштабний рейд по гральних закладах. ВІДЕО
Покласти край нелегалам до кінця 2016 року. Таке розпорядження дав сам Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Команда поступила, тож результати не примусили на себе чекати. І двох тижнів не пройшло, а вже вдалось виявити понад сто нелегальних гральних закладів. На Миколаївщині, Закарпатті, у Запоріжжі, поліцейські активно вилучають усю техніку та гроші, суми перевалюють за півтора мільйони гривень.
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