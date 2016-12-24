Українські правозахисники помітили порушення прав людей при обміні полоненими. ВІДЕО
Українські правозахисники помітили порушення прав людей при обміні полоненими. ВІДЕО
Переговори щодо обміну полоненими між Україною та так званими республіками постійно зриваються. Тому українські дипломати вирішили першими зробити крок на зустріч і передати 15 затриманих за підозрою у співпраці з терористами із так званого списку ОРДЛО. Такий знак доброї волі повинен розморозити напружену ситуацію навколо обміну полоненими. Принаймні, в цьому переконані наші дипломати.Правозахисники у свою чергу відмічають, що війна війною, але не треба забувати про права людини. Бути гуманними і не переступати закон навіть якщо мова іде про зрадників держави, чи представників сепаратистів. Але на жаль поки що, за їх словами, виглядає все зовсім по-іншому. Буцімто, співробітники СБУ зацікавлені лише в збільшені свого так званого обмінного фонду, аби мати кого потім обмінювати на українських військових.
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