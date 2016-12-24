Українські правозахисники помітили порушення прав людей при обміні полоненими. ВІДЕО

Українські правозахисники помітили порушення прав людей при обміні полоненими. ВІДЕО

21:30 24.12.2016

Переговори щодо обміну полоненими між Україною та так званими республіками постійно зриваються. Тому українські дипломати вирішили першими зробити крок на зустріч і передати 15 затриманих за підозрою у співпраці з терористами із так званого списку ОРДЛО. Такий знак доброї волі повинен розморозити напружену ситуацію навколо обміну полоненими. Принаймні, в цьому переконані наші дипломати.Правозахисники у свою чергу відмічають, що війна війною, але не треба забувати про права людини. Бути гуманними і не переступати закон навіть якщо мова іде про зрадників держави, чи представників сепаратистів. Але на жаль поки що, за їх словами, виглядає все зовсім по-іншому. Буцімто, співробітники СБУ зацікавлені лише в збільшені свого так званого обмінного фонду, аби мати кого потім обмінювати на українських військових.

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