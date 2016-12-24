Антимонопольний комітет виступив «за» продаж алкоголю вночі. ВІДЕО
Антимонопольний комітет виступив «за» продаж алкоголю вночі. ВІДЕО
Купити напої з градусом в нічний час у столиці із жовтня стало майже неможливо. Та не встигли прихильники «сухого закону» втішно зітхнути, як своє слово сказав Антимонопольний комітет України. Його працівники завбачили у рішенні столичної мерії порушення закону. Дослідивши справу детальніше, комітет виніс свою ухвалу.
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