Влада повинна активніше співпрацювати із громадськістю - експерти. ВІДЕО

Адже хто краще розбирається в питаннях суспільства окрім самого суспільства. Правозахисники відзначають, не можна говорити, що діалогу немає зовсім, однак кожного разу виходячи на відверту розмову з міністрами чи іншими чиновниками ніколи не знаєш, чи готові вони тебе почути.

Телеканал ЧП.INFO