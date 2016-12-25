Влада повинна активніше співпрацювати із громадськістю - експерти. ВІДЕО
Влада повинна активніше співпрацювати із громадськістю - експерти. ВІДЕО
Адже хто краще розбирається в питаннях суспільства окрім самого суспільства. Правозахисники відзначають, не можна говорити, що діалогу немає зовсім, однак кожного разу виходячи на відверту розмову з міністрами чи іншими чиновниками ніколи не знаєш, чи готові вони тебе почути.
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