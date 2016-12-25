П’ятьох дітей бойовики обіцяють звільнити з полону ще до Нового року. ВІДЕО
П’ятьох дітей бойовики обіцяють звільнити з полону ще до Нового року. ВІДЕО
Із моменту затримання – початку вересня цього року, й до нині - діти перебувають у полоні бойовиків. В Україні для визволення хлопців намагалися зробити все можливе. Досі безрезультатно. Втім, світло в кінці тунелю пролилося останніми днями. На своїй сторінці у Фейсбук представниця України у гуманітарній підгрупі на Мінських переговорах Ірина Геращенко повідомила – дітей можуть відпустити вже до Нового року.
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