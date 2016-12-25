На Харьківщині поліцейські викрили незаконні казино. ВІДЕО

На Харьківщині поліцейські викрили незаконні казино. ВІДЕО

20:30 25.12.2016

Після Львівської та Київської області про свої здобутки у цьому напрямку прозвітували уже і в Харкові. Кажуть за два тижні встигли розсекретити більше двадцяти точок. Окрім того із гральних закладів знайшли чимало грошей, які програли любителі азарту. Як виявилось виручка за зміну складала близько 60 тисяч гривень.

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