На Харьківщині поліцейські викрили незаконні казино. ВІДЕО

Після Львівської та Київської області про свої здобутки у цьому напрямку прозвітували уже і в Харкові. Кажуть за два тижні встигли розсекретити більше двадцяти точок. Окрім того із гральних закладів знайшли чимало грошей, які програли любителі азарту. Як виявилось виручка за зміну складала близько 60 тисяч гривень.

Телеканал ЧП.INFO