Поліція Вінниччини затримала жорстоких кривдників пенсіонерки. ВІДЕО

До Вінницького відділення поліції надійшло повідомлення від 59-річного жителя одного з сіл району про те, що у будинку він виявив свою матір, яка мешкає у селі Красне з тілесними ушкодженнями. Потерпіла розповіла поліцейським, що вночі у її будинок увірвались невідомі та силою відібрали в неї заощадження та мобільні телефони. Жінці нанесли тілесні ушкодження та обіцяли розправитись з нею, якщо звернеться у поліцію.

За словами начальника відділу управління карного розшуку поліції Вінниччини Андрія Дамзіна, в ході проведення оперативно-розшукових заходів оперативники управління спільно з працівниками Вінницького відділення поліції встановили та затримали осіб, причетних до вчинення злочину. Ними виявили двоє рідних братів уродженців Житомирської області віком 22 та 27 років, які останнім часом поживали у Вінницькій області. В минулому вони же відбували покарання в місцях позбавлення волі за скоєння майнових злочинів.

Зі слів затриманих стало відомо, що у будинок потерпілої вони потрапили, витягнувши шибку на вхідних дверях та відкривши замок.

Працівники поліції вилучили у зловмисників мобільний телефон та інші речові докази, гроші вони встигли витратити.

Правопорушники затримані в процесуальному порядку, вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області