Закарпатська поліція розкрила жорстоке вбивство пенсіонерки. ВІДЕО

Закарпатська поліція розкрила жорстоке вбивство пенсіонерки. ВІДЕО

10:00 26.12.2016

Взято під варту та оголошено про підозру у вчиненні злочину мукачівцю й жителю Виноградівського району, які вчинили розбійний напад на 67-річну жительку с.Ключарки Мукачівського району та вбили господарку.

14 листопада 2016 року на тел.102 до поліції зателефонувала жителька с.Ключарки Мукачівського району.

Жінка повідомила, що повернувшись ввечері з роботи  додому, вона виявила в кухні тіло своєї 67-річної матері з явними ознаками насильства. В кімнатах був безлад та розкидані речі,  що свідчило про те, що в будинку шукали гроші й коштовності.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження за п.6 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство вчинене з корисливих мотивів).

В ході оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції встановили та затримали осіб, які причетні до нападу на оселю пенсіонерки. Це  42-річний мешканець Мукачева і 19-річний житель Виноградівського району.

В ході досудового розслідування слідчі встановили, що вбив жінку саме 19-річний виноградівець, якому оголошено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство з корисливих мотивів).

Окрім цього, обом нападникам оголошену про підозру і у вчиненні розбійного нападу (ч.4 ст.187 КК України). Щодо них обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Триває досудове розслідування. Матеріали кримінального провадження формуються для направлення до суду.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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