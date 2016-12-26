У Миколаєві пожежні врятували життя одразу кільком людям. ВІДЕО

О 18:29 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про виникнення пожежі в квартирі на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку по вул. Крилова м. Миколаєва. Рятувальників сповістила сусідка.

За вказаною адресою виїхали відділення 2 та 3 Державних пожежно-рятувальних частин та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. По прибуттю було з’ясовано, що в помешканні, де виникло горіння знаходилася власниця, яка виявивши пожежу, побігла до сусідів за допомогою.

Там жінка і перебувала на момент прибуття оперативно-рятувальних підрозділів. Провівши розвідку, співробітниками ДСНС було встановлено, що в одній із сусідніх квартир утворилося щільне задимлення і там знаходився чоловік похилого віку.

Господар тривалий час відмовлявся залишити свою оселю, однак рятувальникам вдалося вмовити чоловіка вийти з квартири та спуститися на поверх нижче, куди дим не встиг розповсюдитися та деякий час почекати, доки в його оселі вивітриться задимлення. Також з верхніх поверхів співробітниками Служби порятунку було виведено на свіже повітря ще 5 мешканців.

Враховуючи те, що вогонь та задимлення швидко розповсюджувалися та існувала загроза збільшення площі пожежі було прийнято рішення про залучення додаткових сил та засобів. Завдяки своєчасно вжитим заходам вдалося швидко приборкати вогонь та о 19:15 ліквідувати пожежу на площі 25 кв.м. Для гасіння залучалися 5 одиниць техніки та 18 чоловік особового складу.

За попередньою інформацією причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Миколаївській області