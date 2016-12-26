У Черкасах патрульні не без проблем затримали п’яного водія. ВІДЕО

Водій проїхав на червоний сигнал світлофора та на вимогу поліції зупинитись не відреагував. В результаті переслідування правопорушника зупинили та склали відносно нього три адміністративні протоколи.

Близько 6-ї ранку, на вулиці Благовісній, що у Черкасах, патрульні помітили автомобіль «Citroen». Водій проїхав на червоний знак світлофора. На вимогу поліцейських про зупинку не відреагував, тож патрульні почали переслідування.

Правопорушник тікав від поліції вулицями Черкас, а потім виїхав на дамбу. Своїми діями він наражав на небезпеку інших учасників дорожнього руху та неодноразово створював аварійні ситуації.

Зупинили автомобіль втікача біля одного із сіл Черкаської області. Водій мав зовнішні ознаки сп’яніння, тож патрульні запропонували йому пройти тест на стан сп`яніння, але водій відмовився від освідування у присутності свідків.

Відносно порушника патрульні склали три адміністративні протоколи: за ст. 130 (керування транспортом у нетверезому стані), ст. 173 (дрібне хуліганство) та ст. 185 (злісна непокора вимозі поліцейського) КУпАП. Автомобіль доправили на арештмайданчик.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області