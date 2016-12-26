На Рівненщині невідомий автомобіль вбив чоловіка, що ніс ялинку. ВІДЕО
На Рівненщині невідомий автомобіль вбив чоловіка, що ніс ялинку. ВІДЕО
Учора, 25 грудня, близько 20-ї години правоохоронці, які поверталися з виїзду, на узбіччі дороги помітили тіло чоловіка без ознак життя. Правоохоронці припускають, що чоловіка збив автомобіль. Винуватця смертельної ДТП розшукують.
Слідчо-оперативна група встановила особу загиблого. Ним виявився 45-річний місцевий мешканець. Також за кілька метрів від тіла лежала зрізана ялинка.
Правоохоронці проводять розшукові заходи щодо встановлення автомобіля та водія, причетного до цієї дорожньо-транспортної пригоди.
Працівники поліції закликають усіх, хто став свідком смертельної ДТП та володіє будь-якою інформацією допомогти розшукати винуватця трагедії. Телефонуйте до поліції на гарячу лінію 102. Конфіденційність гарантуємо.
За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області
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