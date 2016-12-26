У Києві на перехресті зіштовхнулися 5 машин. ВІДЕО
У Києві на перехресті зіштовхнулися 5 машин. ВІДЕО
У києві на перехресті вулиці Кудрі з Бульваром Лесі Українки сталася масова аварія.
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