У Києві автомобіль збив на смерть студента. ВІДЕО
У Києві автомобіль збив на смерть студента. ВІДЕО
Зранку студент столичного політехнічного інституту намагався перебігти вісім смуг руху проспекту Перемоги і потрапив під колеса автомобіля. Смерть наступила миттєво. Ймовірно перед трагедією хлопець відпочивав у нічному клубі. Чи вживав студент алкоголь поки достеменно не відомо. Утім, запах алкоголю свідки ДТП відчули.
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