У Києві автомобіль збив на смерть студента. ВІДЕО

Зранку студент столичного політехнічного інституту намагався перебігти вісім смуг руху проспекту Перемоги і потрапив під колеса автомобіля. Смерть наступила миттєво. Ймовірно перед трагедією хлопець відпочивав у нічному клубі. Чи вживав студент алкоголь поки достеменно не відомо. Утім, запах алкоголю свідки ДТП відчули.

Телеканал ЧП.INFO