На Київщині затримали водія, який віз вагітну жінку. ВІДЕО

У місті Бровари Київської області водій порушив правила дорожнього руху, на вигляд був нетверезим, кажуть патрульні, і відмовився проходити тест на драгері. До того ж, у машині їхала ще й вагітна жінка – начебто дружина водія.

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Телеканал ЧП.INFO