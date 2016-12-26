На Київщині затримали водія, який віз вагітну жінку. ВІДЕО
На Київщині затримали водія, який віз вагітну жінку. ВІДЕО
У місті Бровари Київської області водій порушив правила дорожнього руху, на вигляд був нетверезим, кажуть патрульні, і відмовився проходити тест на драгері. До того ж, у машині їхала ще й вагітна жінка – начебто дружина водія.
Крім того в огляді дивіться ще про таке.
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