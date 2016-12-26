На Вінниччині злодії погрожували пенсіонерці вбивством. ВІДЕО

В одному із сіл на Вінниччині двоє рецидивістів посеред ночі увірвались у будинок одинокої жінки. Як уже розповіли в поліції, чоловіки одразу накинулись на стареньку з кулаками і пригрозили смертю, якщо та не віддасть усіх грошей.

Злодії забрали дві тисячі гривень та мобільні телефони і наказали пенсіонерці мовчати. В іншому випадку, пообіцяли повернутись і вбити.

І не лише це. Також в огляді надзвичайних подій дивіться…

На Рівненщині поліцейські знайшли на дорозі труп чоловіка

В Одесі на автозаправці загорівся автомобіль

На Луганщині поліцейські викрили два борделі

Телеканал ЧП.INFO