На Вінниччині злодії погрожували пенсіонерці вбивством. ВІДЕО
На Вінниччині злодії погрожували пенсіонерці вбивством. ВІДЕО
В одному із сіл на Вінниччині двоє рецидивістів посеред ночі увірвались у будинок одинокої жінки. Як уже розповіли в поліції, чоловіки одразу накинулись на стареньку з кулаками і пригрозили смертю, якщо та не віддасть усіх грошей.
Злодії забрали дві тисячі гривень та мобільні телефони і наказали пенсіонерці мовчати. В іншому випадку, пообіцяли повернутись і вбити.
І не лише це. Також в огляді надзвичайних подій дивіться…
На Рівненщині поліцейські знайшли на дорозі труп чоловіка
В Одесі на автозаправці загорівся автомобіль
На Луганщині поліцейські викрили два борделі
|
26.12.2016 | 23:15
|
26.12.2016 | 22:45
|
26.12.2016 | 22:30
|
26.12.2016 | 22:15
|
26.12.2016 | 21:45
|
26.12.2016 | 21:15
|
26.12.2016 | 20:45
|
26.12.2016 | 20:15
|
26.12.2016 | 19:45
|
26.12.2016 | 18:00
|
26.12.2016 | 17:00
|
26.12.2016 | 15:30
|
26.12.2016 | 10:00
|
25.12.2016 | 22:30
|
25.12.2016 | 21:30
|
25.12.2016 | 20:30
-
- 1 з 673
- ››