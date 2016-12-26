У Києві під час пожежі загинула людина. ВІДЕО

Вогонь охопив кілька торговельних рядів секонд хенду, що в Деснянському районі Києва. Продавці в поспіху намагаються рятувати все, що можна. Пожежа почалася близько опівдня. Рятувальники кажуть, вогонь розповсюджувався дуже швидко.

Телеканал ЧП.INFO