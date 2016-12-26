Українських суддів заставлять пройти конкурс. ВІДЕО

Відповідно до змін до конституції та нової версії закону про судоустрій Вища кваліфікаційна комісія проводить конкурс. Відбирають суддів у новий Верховний суд. Вільні вакансії планують заповнити лише справжніми професіоналами. Їх відбиратимуть на основі відкритого конкурсу і всі охочі із відповідною освітою мали змогу запропонувати свої кандидатури. Така система новинка не лише для української судової системи. Раніше такого не практикували в жодній країні світу.

Телеканал ЧП.INFO