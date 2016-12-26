Ще два колишніх бойовики скористалися програмою СБУ «На тебе чекають вдома». ВІДЕО

Ще два колишніх бойовики скористалися програмою СБУ «На тебе чекають вдома». ВІДЕО

23:15 26.12.2016

Добровільно склали зброю. Тепер живуть мирним життям. За тиждень одразу двоє колишніх бойовиків, так званих ЛДНР, схаменулися. До правоохоронців прийшли з повинною та скористались програмою СБУ «На тебе чекають вдома».

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