Ще два колишніх бойовики скористалися програмою СБУ «На тебе чекають вдома». ВІДЕО
Ще два колишніх бойовики скористалися програмою СБУ «На тебе чекають вдома». ВІДЕО
Добровільно склали зброю. Тепер живуть мирним життям. За тиждень одразу двоє колишніх бойовиків, так званих ЛДНР, схаменулися. До правоохоронців прийшли з повинною та скористались програмою СБУ «На тебе чекають вдома».
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