Два борделі викрила та "прикрила" поліція Луганської області. ВІДЕО

Оперативники відділу боротьби зі злочинами пов’язаними з торгівлею людьми спільно з оперативниками Управління кримінальної поліції та спецпризначенцями ГУНП в Луганській області припинили діяльність двох борделів у місті Лисичанську, де надавались послуги сексуального характеру.

Перед прочатком минулих вихідних, під час санкціонованого обшуку у будинку за місцем мешкання 66-річного жителя м. Лисичанська поліцейські задокументували факти сутенерства. Попередньо встановлено, що чоловік разом із 56-річною жінкою організували надання дівчатами за грошову винагороду сексуальних послуг відвідувачам сауни, яка знаходиться на подвір’ї підозрюваного. Крім того, в будинку господаря поліцейські виявили та вилучили незареєстровану гладкоствольну рушницю «ІЖ» та пістолет «Zoraki», перероблений під бойовий.

Цієї ж ночі, поліцейські викрили ще один «бордель-будинок», де також надавались усім бажаючим сексуальні послуги. Сутенером у цьому борделі була 48-річна жителька м. Лисичанська. Під час обшуку поліцейські виявили та вилучили три мобільні телефони, грошові кошти та зошит з примітками про відвідувачів-любителів «полунички». За годину сексуальних послуг сутенери брали з клієнтів 500 гривень, з яких половину суми забирали собі.

Підозрювані затримані в порядку ст. 208 КПК України. Дані факти внесені до ЄРДР та кваліфіковані за ч. 2 ст. 303 «Створення або утримання місць розпусти і звідництво». Після проведення експертиз буде вирішуватись питання про відкриття кримінального провадження за статтею 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю».

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області